11-летняя Кира и ее 33-летняя мама Екатерина Бовтуненко

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Среди 11 погибших в результате удара РФ по многоэтажке в Дымере в Киевской области — 11-летняя девочка Кира и ее мама — 33-летняя Екатерина Бовтуненко.

Об этом написала их родственница в Instagram Алина Ситенок.

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Кира несколько недель не дожила до дня рождения. 12 декабря ей должно было исполниться 12 лет.

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«Не верится, что пишу эти слова. Вчера в Дымере вражеский дрон унес жизни нашей сестры и ее маленькой дочери, которой навсегда останется 11. Мы так надеялись, так надеялись, что вы живы. Нас с Катей объединяли наши детские годы. Хотя со временем жизнь развела, эти теплые воспоминания с детства навсегда остались в сердце. Она навсегда останется для меня моей двоюродной сестрой. Невозможно принять и невозможно простить. Болит так, что перехватывает дыхание. Две светлые души, в которых предстояла целая жизнь: мечты, планы, объятия, весны. Светлая память вам, наши родные. Вы навсегда в наших сердцах», — отметила родственница погибших.

Напомним, в Дымере завершили аварийно-спасательные работы после удара РФ: количество погибших возросло до 11, среди них ребенок.

Кроме того, спасатели достали 7-летнего мальчика, а также спасли 79-летнюю женщину, которая провела под бетонными конструкциями почти сутки, однако оставалась в сознании.

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