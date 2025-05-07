"Не дожила 2 дня до дня рождения": история погибшей женщины в Шевченковском районе Киева

Российские дроны ударили по жилым районам Киева / © t.me/SJTF_Odesa

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В результате утренней атаки российскими дронами на Киев погибли два человека — мать и ее сын.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Трагедия произошла в Шевченковском районе. Погибшие женщина 1960 года рождения и ее сын, 1997 года. Ее день рождения должен быть уже через два дня.

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Еще один дрон попал по жилому дому в Святошинском районе. Пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них четверо детей. Трое из них были госпитализированы. В одной из квартир ранения получили брат с сестрой и их отец — все доставлены в медицинское учреждение.

Также сообщается об еще одном раненом — в результате баллистического обстрела.

По словам Ткаченко, на местах трагедий работают все необходимые службы: «Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Работы по ликвидации последствий продолжаются».

Напомним, в течение ночи 7 мая российские войска атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами и 142 беспилотниками. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с вечера было много ударов по Запорожью, Донетчине, Житомирщине, Херсонщине, Днепропетровщине. Всюду сработали спасатели.

После удара баллистики по Великой Чернеччине в Сумской области захватчики начали применять еще и авиабомбы, атакуя эту местность. Это происходило именно тогда, когда продолжались спасательные работы.