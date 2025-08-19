Назвался военным и выманил сотни тысяч у киевлянки: какое наказание получил мошенник

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Киеве 58-летний мужчина, выдававший себя за военного, обокрал женщину на 400 тысяч гривен.

Об этом пишет полиция региона.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В полицию обратилась жительница Голосеевского района и сообщила, что ее обокрали.

Женщина объяснила, что накануне познакомилась с мужчиной, представившимся военным высшего офицерского состава. Он рассказывал о службе, командировках и быстро вошел в доверие.

Хозяйка квартиры поделилась с ним планами приобрести недвижимость. Когда она покинула гостя дома наедине, тот похитил более 400 тысяч гривен.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый уроженец Черниговской области, не имевший никакого отношения к военной службе. Мужчину задержали по месту жительства, изъяли деньги и сообщили ему о подозрении.

Суд исследовал все доказательства и признал его виновным. По приговору мошенник проведет шесть лет за решеткой.

