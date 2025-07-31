Настя где-то под завалами: дети ждут разбора разрушенного дома одноклассницы в Киеве

Дети ждут разбора разрушенного дома в Киеве

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В Киеве во время поисково-спасательных работ на месте разрушенного российской ракетой подъезда на одноклассницу Настю, которая может находиться под завалами с мамой и младшей сестрой, днем 31 июля ждали Лиза и Камила.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

«Девчонки решили идти сюда и ждать, мама пошла с ними, чтобы поддержать», — говорится в репортаже ТСН.

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Из рассказа девушек стало известно, что их подруга, 14-летняя Настя, по состоянию на день 31 июля считалась пропавшей без вести.

«Только что я об этом узнала, пришла сюда, чтобы оказать какую-то помощь и ждать», — говорит подруга.

Она добавила, что Настя жила на шестом этаже разрушенного дома с мамой и младшей сестрой.

«Она мне очень нравится: и добрая, и веселая, и всем всегда поможет. Только приятное хочется о ней говорить.

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Свое желание быть на месте спасательной операции и ждать известия об однокласснице девушка просто объяснила: «Она для меня — очень близкий человек. Я не могу себе позволить не прийти здесь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Одноклассница Настя где-то под завалами… Дети ждут разбора разрушенного дома в Киеве

Напомним, власти Киева сообщили о приспуске государственных флагов на зданиях города 1 августа, ведь в городе объявляют День траура в память о жертвах массированной атаки врага в ночь на 31 июля.

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