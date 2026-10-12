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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Насиловал 4-летнего сына: на Киевщине горе-отцу сообщили о подозрении

На Киевщине отца подозревают в сексуальном насилии над 4-летним сыном.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Полгода издевательств над малышом: на Киевщине отца подозревают в сексуальном насилии над сыном

Полгода издевательств над малышом: на Киевщине отца подозревают в сексуальном насилии над сыном / © Прокуратура города Киева

На Киевщине горе-отец насиловал собственного 4-летнего сына, пока дома никого не было.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

В течение полугода мужчина неоднократно совершал по отношению к ребенку действия сексуального характера, пока рядом не было других взрослых. На момент событий мальчику было всего 3–4 года. Затем о преступлениях узнала его мать и сразу сообщила об этом в полицию.

После ряда экспертиз следствие установило, что подозреваемый применял к ребенку действия сексуального характера, а также совершал развратные действия. Это повлекло за собой психотравмирование малолетнего, эмоциональное отторжение отца и потребность ребенка в психологической безопасности.

Действия мужчины квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Часть 4 статьи 153 УК Украины — сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет.

  • Часть 2 статьи 156 УК Украины — совершение развратных действий в отношении малолетнего лица членом семьи.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчине сообщено о подозрении. Окончательную правовую оценку его действиям даст суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина изнасиловал падчерицу с психическими расстройствами. Она забеременела и родила ребенка.

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