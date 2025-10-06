- Дата публикации
- Киев
- 487
- 1 мин
Наручники, скорая и ТЦК: что известно о жестком задержании мужчины в Киеве
В Киеве произошел очередной инцидент жесткого задержания мужчины. На кадрах, опубликованных в Сети заметно якобы сотрудников ТЦК, которые почему-то были в балаклавах, а также сотрудника полиции.
О подробностях рассказал журналист ТСН Александр Марущак.
Задержание произошло в районе станции метро «Минская». Очевидцы отмечают, что неизвестные лица в балаклавах и на гражданской машине пытались похитить молодого парня. Также сообщается, что якобы было избиение, наручники, вызывалась скорая.
На месте инцидента собралось много людей, которые требовали отпустить мужчину. К спорам с ТЦК даже присоединились мужчины в военной форме и критиковали действия ответственных за мобилизацию.
В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что мужчина, которого задерживали, находился в розыске.
«Мужчина находился в розыске, ему 25 лет, он почувствовал себя плохо, вызвали скорую — она его забрала», — сообщили в полиции Киева.
«Гражданин оказал сопротивление работникам полиции, поэтому было принято решение применить спецсредства», — пояснили в полиции Киева.
