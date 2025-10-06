Наручники, скорая и ТЦК: что известно о жестком задержании мужчины в Киеве

ТЦК / © скрин с видео

В Киеве произошел очередной инцидент жесткого задержания мужчины. На кадрах, опубликованных в Сети заметно якобы сотрудников ТЦК, которые почему-то были в балаклавах, а также сотрудника полиции.

О подробностях рассказал журналист ТСН Александр Марущак.

Задержание произошло в районе станции метро «Минская». Очевидцы отмечают, что неизвестные лица в балаклавах и на гражданской машине пытались похитить молодого парня. Также сообщается, что якобы было избиение, наручники, вызывалась скорая.

На месте инцидента собралось много людей, которые требовали отпустить мужчину. К спорам с ТЦК даже присоединились мужчины в военной форме и критиковали действия ответственных за мобилизацию.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что мужчина, которого задерживали, находился в розыске.

«Мужчина находился в розыске, ему 25 лет, он почувствовал себя плохо, вызвали скорую — она его забрала», — сообщили в полиции Киева.

«Гражданин оказал сопротивление работникам полиции, поэтому было принято решение применить спецсредства», — пояснили в полиции Киева.

