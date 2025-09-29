- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
Напуганные и беззащитные: показали кадры из кошачьего приюта в момент атаки на Киевщину
Россияне атаковали Киевскую область 28 сентября. От взрывов дрогнули и люди, и животные.
Вчера, 28 сентября, армия РФ массированно ударила по Киеву и области. В частности, находившиеся в приюте котики были крайне напуганы.
В Сети показали запись с камер видеонаблюдения кошачьего убежища, на которой видна их реакция на взрывы.
Беззащитные пушистики не знали, куда бежать. От обнародованных кадров просто сжимается сердце.
Видим, что от российской агрессии продолжают страдать и люди, и животные. РФ должна ответить за все зло, которое принесло жителям Украины.
Напомним, из-за атаки РФ на Киев и область 28 сентября количество пострадавших возросло до 27 человек. В частности, известна цифра пострадавших по районам:
Бучанский - 17;
Фастовский - 7;
Белоцерковский - 3;
Также последствия массированной атаки фиксируются в Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах.