Напуганные и беззащитные: показали кадры из кошачьего приюта в момент атаки на Киевщину

Атака РФ на Киевщину

Реклама

Вчера, 28 сентября, армия РФ массированно ударила по Киеву и области. В частности, находившиеся в приюте котики были крайне напуганы.

В Сети показали запись с камер видеонаблюдения кошачьего убежища, на которой видна их реакция на взрывы.

Беззащитные пушистики не знали, куда бежать. От обнародованных кадров просто сжимается сердце.

Реклама

Дата публикации 16:30, 29.09.25 Количество просмотров 13 В Сети показали жуткие кадры из кошачьего приюта во время атаки РФ на Киевщину

Видим, что от российской агрессии продолжают страдать и люди, и животные. РФ должна ответить за все зло, которое принесло жителям Украины.

Напомним, из-за атаки РФ на Киев и область 28 сентября количество пострадавших возросло до 27 человек. В частности, известна цифра пострадавших по районам:

Бучанский - 17;

Фастовский - 7;

Белоцерковский - 3;

Также последствия массированной атаки фиксируются в Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах.