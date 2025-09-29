ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Напуганные и беззащитные: показали кадры из кошачьего приюта в момент атаки на Киевщину

Россияне атаковали Киевскую область 28 сентября. От взрывов дрогнули и люди, и животные.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Киевщину

Атака РФ на Киевщину

Вчера, 28 сентября, армия РФ массированно ударила по Киеву и области. В частности, находившиеся в приюте котики были крайне напуганы.

В Сети показали запись с камер видеонаблюдения кошачьего убежища, на которой видна их реакция на взрывы.

Беззащитные пушистики не знали, куда бежать. От обнародованных кадров просто сжимается сердце.

Видим, что от российской агрессии продолжают страдать и люди, и животные. РФ должна ответить за все зло, которое принесло жителям Украины.

Напомним, из-за атаки РФ на Киев и область 28 сентября количество пострадавших возросло до 27 человек. В частности, известна цифра пострадавших по районам:

  • Бучанский - 17;

  • Фастовский - 7;

  • Белоцерковский - 3;

Также последствия массированной атаки фиксируются в Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах.

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie