Напечатал на 3D-принтере и напугал город: в Киеве задержали водителя с "миной" на крыше авто (фото)

Муляж мины на автомобиле / © Полиция Киева

В Шевченковском районе Киева стражи порядка разыскали водителя, который закрепил на крыше своего автомобиля Volkswagen муляж противопехотной мины. Опасный с виду предмет оказался творением на 3D-принтере.

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел на днях, когда на спецлинию 102 стали поступать тревожные звонки от киевлян. Люди жаловались на автомобиль, который передвигается по городу с боеприпасом на крыше. Учитывая военное положение, на место немедленно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Что выяснила полиция

Правоохранители установили личность владельца легковушки. Им оказался 38-летний киевлянин. Как выяснилось, мужчина собственноручно изготовил макет противопехотной мины ПФМ-1, известной под названием «Лепесток», с помощью 3D-печати и решил «украсить» им свой автомобиль.

«Даже имитация или муляжи предметов, которые могут восприниматься как опасные, в публичных местах недопустимы. Подобные действия влекут за собой панику и отвлекают экстренные службы», — подчеркнули в полиции.

Какое наказание ждет «шутника»

Полицейские составили водителя административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Материалы дела уже направлены в суд. Теперь киевлянину грозит штраф, общественные работы или даже административный арест на 15 суток.

