Киев
411
1 мин

Нападение в супермаркете Киева: пьяный мужчина наставил оружие на покупателей и персонал

За дерзкую выходку в состоянии опьянения нарушителю грозит длительный тюремный срок.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Полиция задержала мужчину, который в киевском супермаркете угрожал людям пистолетом

Полиция задержала мужчину, который в киевском супермаркете угрожал людям пистолетом / © Полиция Киева

В Подольском районе Киева нетрезвый мужчина устроил переполох в супермаркете на улице Ивана Кавалеридзе. Фигурант направил пистолет на людей, после чего сбежал.

Об этом сообщила полиция Киева.

В одном из супермаркетов на улице Ивана Кавалеридзе один из покупателей, который был пьяным, достал стартовый пистолет и начал им угрожать посетителям и работниками заведения, направив оружие на людей. После этого злоумышленник скрылся.

Правоохранители быстро установили личность этого мужчины и разыскали его на соседней улице. Нарушителем оказался 46-летний местный житель. Следователи задержали фигуранта и изъяли у него стартовый пистолет.

Задержанному объявлено подозрение в грубом нарушении общественного порядка с целью явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Наказание за такое преступление — до семи лет заключения.

Стартовый пистолет, которым мужчина угрожал людям в супермаркете Киева / © Полиция Киева

Стартовый пистолет, которым мужчина угрожал людям в супермаркете Киева / © Полиция Киева

К слову, накануне в Киеве задержали 24-летнюю агентку ФСБ, которая 4 января подорвала автомобиль Land Rover военнослужащего на Оболони. Злоумышленница собственноручно изготовила взрывчатку и установила камеру, чтобы транслировать теракт заказчику в режиме реального времени за обещанное вознаграждение в 1500 долл. В результате взрыва военный и его спутница получили ранения и контузии.

411
