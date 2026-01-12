- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 912
- Время на прочтение
- 1 мин
Нападение в школе Киева: появились новые детали
Полиция работает на месте происшествия в школе и выясняет все обстоятельства нападения.
В понедельник, 12 января, в одной из школ Киева произошло нападение: ученик с ножом травмировал преподавателя и своего одноклассника.
О деталях в эфире «КИЕВ24» сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
«Инцидент произошел в одной из школ Оболонского района. Его совершил мальчик 2011 года рождения. Ученик школы в Киеве ранил не только учительницу и одноклассника, но себя. Пострадавшим и нападающему оказывают помощь. Об их состоянии подробностей пока нет», — сказал он.
Сейчас все службы на месте, социальные службы также работают.
Напомним, в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника прямо в школе. Событие произошло в начале учебного дня, сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.