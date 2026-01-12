Нападение в школе Киева: появились новые детали

© скриншот с видео

Реклама

В понедельник, 12 января, в одной из школ Киева произошло нападение: ученик с ножом травмировал преподавателя и своего одноклассника.

О деталях в эфире «КИЕВ24» сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Инцидент произошел в одной из школ Оболонского района. Его совершил мальчик 2011 года рождения. Ученик школы в Киеве ранил не только учительницу и одноклассника, но себя. Пострадавшим и нападающему оказывают помощь. Об их состоянии подробностей пока нет», — сказал он.

Реклама

Сейчас все службы на месте, социальные службы также работают.

Напомним, в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника прямо в школе. Событие произошло в начале учебного дня, сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.