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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Нападение на военного в Гидропарке: полиция задержала четырех подростков

Полиция Киева задержала четырех подростков, которые напали на военнослужащего. Им грозит до 4 лет тюрьмы.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Задержанный подросток

Задержанный подозреваемый / © Полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали четырех подростков, которые жестоко напали на военнослужащего в Гидропарке. Инцидент произошел 18 апреля — группа юношей спровоцировала конфликт, повалила мужчину на землю и била его ногами.

Об этом сообщила пресс-служба полиция Киева.

Первыми полиция задержала двух 17-летних жителей столицы. Сегодня, благодаря оперативным действиям, удалось найти еще двух участников нападения — 15-летнего и 17-летнего киевлян.

По факту нападения следователи Днепровского управления открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Нападавшим грозит до 4 лет лишения свободы. Полиция Киева задержала четырех подростков, которые напали на военнослужащего. Им грозит до 4 лет тюрьмы.

Задержанный подозреваемый / © Полиция Киева

Задержанный подозреваемый / © Полиция Киева

Задержанный подозреваемый / © Полиция Киева

Задержанный подозреваемый / © Полиция Киева

Задержанный подозреваемый / © Полиция Киева

Задержанный подозреваемый / © Полиция Киева

Напомним, в Киеве подростки жестоко избили мужчину в военной форме.

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