Нападение на магазин в Киеве: рецидивист избил продавщицу и убежал с товаром (видео)
Столичная полиция задержала 33-летнего рецидивиста за дерзкое нападение на магазин.
В Днепровском районе Киева мужчина избил продавщицу магазина, которая пыталась помешать краже. Злоумышленник выбил ногами дверь и убежал с товаром, но вскоре был задержан оперативниками.
Об этом сообщила полиция Киева.
В столичную полицию поступило сообщение об ограблении в одном из магазинов на улице Пражской. Как установили правоохранители, мужчина складывал товары с полок в рюкзак. Когда продавщицы сделали злоумышленнику замечание, он ударил одну из них, после чего ногой разбил стекло во входной двери и скрылся с места происшествия.
Впоследствии оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Это 33-летний киевлянин, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, избиения и преступления, связанные с наркотиками. После отбытия наказания мужчина не изменил поведения и снова совершил правонарушение.
Следователи объявили ему подозрение в грабеже, соединенном с насилием, совершенном повторно и в условиях военного положения. Мужчине грозит до 10 лет заключения.
