- Киев
- 1415
- 1 мин
Нападение дронов на Киев: стало известно, сколько людей погибло
В результате вражеской атаки беспилотниками на Киев погибли два человека, еще 5 получили ранения, двоих из них госпитализировали.
В Киеве в результате атаки вражеских беспилотников погибли двое, еще 5 пострадали. Двое раненых медики доставили в больницы, другим оказали помощь на месте.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе из-за попадания БпЛА в трехэтажный жилой дом разрушен один подъезд и возник пожар. Из здания были эвакуированы 29 жителей. На одной локации зафиксировано падение воздушной цели в пределах жилой застройки, еще на двух – в нежилой.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе в результате поражения враждебной целью произошло возгорание на 15-м этаже 16-этажного жилого дома.
На всех локациях работают экстренные службы, последствия атаки уточняются.
Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.
Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.