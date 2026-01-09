ТСН в социальных сетях

Киев
Нападение дронов на Киев: стало известно, сколько людей погибло

В результате вражеской атаки беспилотниками на Киев погибли два человека, еще 5 получили ранения, двоих из них госпитализировали.

Атака на Киев

В Киеве в результате атаки вражеских беспилотников погибли двое, еще 5 пострадали. Двое раненых медики доставили в больницы, другим оказали помощь на месте.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе из-за попадания БпЛА в трехэтажный жилой дом разрушен один подъезд и возник пожар. Из здания были эвакуированы 29 жителей. На одной локации зафиксировано падение воздушной цели в пределах жилой застройки, еще на двух – в нежилой.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе в результате поражения враждебной целью произошло возгорание на 15-м этаже 16-этажного жилого дома.

На всех локациях работают экстренные службы, последствия атаки уточняются.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

