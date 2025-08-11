- Дата публикации
- Киев
Нанесла семь ударов ножом: в Киеве женщина жестоко расправилась с сожителем
Между сожительями возник бытовой конфликт, в результате которого женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине около семи ударов в спину и грудь, он умер на месте.
В Киеве женщина во время бытового конфликта убила сожителя, нанеся ему около семи ножевых ударов в спину и грудь. Мужчина умер на месте.
Об этом сообщила полиция Киева.
В полицию Киева поступило сообщение об убийстве в одном из домов Днепровского района. На место происшествия выехали экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.
«В квартире правоохранители обнаружили тело 34-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Полицейские установили, что во время распития алкогольных напитков между сожительницами возник бытовой конфликт, в результате которого женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине около семи ударов в спину и грудь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 38-летнюю нападающую полицейские задержали на месте происшествия.
Следователи изъяли возможное орудие преступления и сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
