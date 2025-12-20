Над Киевом заметили дрон с флагом РФ: что говорят в полиции (видео)

Дрон с триколором над столицей / © скриншот с видео

Беспилотник с флагом РФ летал над Киевом.

Полиция Киева после проверки распространенного в сети видео с дроном, к которому было прицеплено российское знамя, подтвердила, что в столице был поднят в небо неидентифицированный беспилотник.

Днем пользователи Сети выложили видео, на котором в небе над центром Киева парит дрон с российским триколором. Якобы беспилотник поднялся в небо и свалился.

Сначала в полиции Киева заявили, что видео с дроном с российским флагом в небе над Киевом — это фейк. «Полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: она своего подтверждения не нашла», — говорилось в сообщении.

Позже правоохранители рассказали, что после дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице.

«Детали события устанавливаются», — отметили столичные полицейские.