- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 454
- Время на прочтение
- 1 мин
Над Киевом заметили дрон с флагом РФ: что говорят в полиции (видео)
В полиции подтвердили, что кто-то запустил беспилотник с триколором и кружился в киевском небе.
Беспилотник с флагом РФ летал над Киевом.
Полиция Киева после проверки распространенного в сети видео с дроном, к которому было прицеплено российское знамя, подтвердила, что в столице был поднят в небо неидентифицированный беспилотник.
Днем пользователи Сети выложили видео, на котором в небе над центром Киева парит дрон с российским триколором. Якобы беспилотник поднялся в небо и свалился.
Сначала в полиции Киева заявили, что видео с дроном с российским флагом в небе над Киевом — это фейк. «Полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: она своего подтверждения не нашла», — говорилось в сообщении.
Позже правоохранители рассказали, что после дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице.
«Детали события устанавливаются», — отметили столичные полицейские.