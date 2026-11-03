Над Киевом создали "купол" РЭБ против реактивных дронов: "Флэш" раскрыл детали

"Купол" РЭБ над Киевом

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В Киеве провели специальную операцию по созданию защитного "купола" радиоэлектронной борьбы против реактивных "Шахедов" с дистанционным управлением.

Об этом сообщил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в Facebook.

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По его словам, для управления такими беспилотниками россияне используют, в частности, технологию MESH-радиосвязи. Установленный на дроне радиомодем позволяет оператору с территории РФ управлять им и искать цели.

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Задачей украинских специалистов было создать над столицей систему, которая бы препятствовала этой связи. Большой объем работ по всему городу должны были выполнить через несколько недель.

К операции привлекли основных производителей средств РЭБ, которые круглосуточно производили и монтировали оборудование.

"Операция оказалась сложной не только технически, но и организационно. Потому что мы говорим о многих сотнях локаций для антенн и оборудования по всему городу", - отметил "Флэш".

По его словам, над защитой столицы работали Генштаб, Министерство обороны, МВД, СНБО, Офис президента и другие подразделения ВСУ. Операция была под постоянным контролем президента.

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Флеш сообщил, что создание защитной системы заставило противника сделать паузу, модернизировать Шахеды и искать другие решения.

Впоследствии Флэш объяснил, почему решил публично рассказать об операции. По его словам, он постоянно информирует о враждебных технологиях и угрозах, в то же время избегая разглашения украинских успехов. Однако из-за этого слышит упреки, что Украина ничего не делает для противодействия.

"Я подумал: а возможно нужно действительно говорить о чем-то хорошем у нас. Поэтому я поделился новостью о нашем прогрессе в борьбе с МЭШ-модемами "Шахедов". И сразу же услышал: зачем вы это рассказываете! Надо молчать!" – написал он.

Флэш добавил, что угодить всем невозможно, ведь всегда кто-то будет оставаться недовольным.

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Напомним, что ранее " Флэш" предупредил о скрытой угрозе в столице

По его словам, точные удары вражеских "Шахедов" по киевским мостам и средствам ПВО могут корректироваться в режиме онлайн через скрытые радиоретрансляторы, размещенные оккупантами непосредственно в столице.

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