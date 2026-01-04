- Дата публикации
На станции метро в Киеве произошла массовая драка: что известно (видео 18+)
Полиция установила личности всех участников конфликта, среди которых — двое несовершеннолетних.
В субботу, 3 января, на станции метро «Крещатик» в Киеве произошла массовая драка, свидетелями которой стали пассажиры метрополитена.
Видео стычки, в которой участвовало несколько человек, опубликовали местные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно, что группа молодых мужчин бьет ногами кого-то, поваленного на пол.
Тем временем рядом полицейские задерживают, очевидно, другого, участника драки.
«Пока одного крутят, другого лупят ногами», — говорится в комментарии к видео, сделанного очевидцем.
Осторожно, видео 18+
Как сообщили ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена, личности всех участников конфликта установлены, они доставлены в комнату полиции.
«В отношении них составляются административные протоколы», — сообщили в полиции.
Среди задержанных — двое несовершеннолетних, 2008 года рождения. Еще двое — в возрасте 25 и 26 лет.
«Сейчас участников драки опрашивают, устанавливают причину конфликта», — добавили в полиции.
Напомним, накануне, 2 января, в Киеве произошла драка между мужчинами в раздевалке катка на ВДНХ.