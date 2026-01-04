На станции метро в Киеве произошла массовая драка: что известно (видео 18+)

Драка на станции метро в Киеве / © скриншот с видео

В субботу, 3 января, на станции метро «Крещатик» в Киеве произошла массовая драка, свидетелями которой стали пассажиры метрополитена.

Видео стычки, в которой участвовало несколько человек, опубликовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, что группа молодых мужчин бьет ногами кого-то, поваленного на пол.

Тем временем рядом полицейские задерживают, очевидно, другого, участника драки.

«Пока одного крутят, другого лупят ногами», — говорится в комментарии к видео, сделанного очевидцем.

Осторожно, видео 18+



Как сообщили ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена, личности всех участников конфликта установлены, они доставлены в комнату полиции.

«В отношении них составляются административные протоколы», — сообщили в полиции.

Среди задержанных — двое несовершеннолетних, 2008 года рождения. Еще двое — в возрасте 25 и 26 лет.

«Сейчас участников драки опрашивают, устанавливают причину конфликта», — добавили в полиции.

