На станции метро в Киеве мужчина упал на рельсы: видео

В среду, 5 ноября, на станции «Театральная» в Киевском метрополитене неизвестный мужчина упал на рельсы.

Видео этого инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно мужчину, который лежит возле рельсов. К нему наклоняется другой мужчина — вероятно, работник метрополитена.

На коротком видео не видно, в каком состоянии находился пострадавший. Также неизвестно, что предшествовало этому инциденту.

Как рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена, мужчина упал по собственной неосторожности. Его достали из рельсов до прибытия поезда.

Инцидент не привел к сбою в работе метро, поезда курсируют по расписанию.

В пресс-службе метрополитена журналистам телеканала «Киев24» сообщили, что для того, чтобы достать пострадавшего, пришлось снимать напряжение с контактного рельса. К нему вызвали скорую помощь.

