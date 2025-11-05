ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
615
Время на прочтение
1 мин

На станции метро в Киеве мужчина упал на рельсы: видео

Инцидент не привел к сбою в работе столичного метро, поезда курсируют по расписанию.

Авторы публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Метро в Киеве

Метро в Киеве. Иллюстративное изображение

В среду, 5 ноября, на станции «Театральная» в Киевском метрополитене неизвестный мужчина упал на рельсы.

Видео этого инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно мужчину, который лежит возле рельсов. К нему наклоняется другой мужчина — вероятно, работник метрополитена.

На коротком видео не видно, в каком состоянии находился пострадавший. Также неизвестно, что предшествовало этому инциденту.

Как рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена, мужчина упал по собственной неосторожности. Его достали из рельсов до прибытия поезда.

Инцидент не привел к сбою в работе метро, поезда курсируют по расписанию.

В пресс-службе метрополитена журналистам телеканала «Киев24» сообщили, что для того, чтобы достать пострадавшего, пришлось снимать напряжение с контактного рельса. К нему вызвали скорую помощь.

Напомним, в этот же день в Святошинском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса

Дата публикации
Количество просмотров
615
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie