На станции метро в Киеве мужчина упал на рельсы: видео
Инцидент не привел к сбою в работе столичного метро, поезда курсируют по расписанию.
В среду, 5 ноября, на станции «Театральная» в Киевском метрополитене неизвестный мужчина упал на рельсы.
Видео этого инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно мужчину, который лежит возле рельсов. К нему наклоняется другой мужчина — вероятно, работник метрополитена.
На коротком видео не видно, в каком состоянии находился пострадавший. Также неизвестно, что предшествовало этому инциденту.
Как рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена, мужчина упал по собственной неосторожности. Его достали из рельсов до прибытия поезда.
Инцидент не привел к сбою в работе метро, поезда курсируют по расписанию.
В пресс-службе метрополитена журналистам телеканала «Киев24» сообщили, что для того, чтобы достать пострадавшего, пришлось снимать напряжение с контактного рельса. К нему вызвали скорую помощь.
Напомним, в этот же день в Святошинском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса