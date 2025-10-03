ТСН в социальных сетях

На Северном мосту в Киеве вспыхнул пожар (фото)

Спасатели ликвидировали пожар в авто, загоревшемся во время движения по Северному мосту столицы.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

В пятницу, 3 октября, на Северном мосту в Киеве во время движения загорелся легковой автомобиль. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 08:02. Огонь вспыхнул в моторном отсеке транспортного средства. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пламя удалось локализовать в 08:35, а уже в 08:45 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей обошлось без жертв и пострадавших.

Причины возгорания сейчас устанавливают правоохранители.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Напомним, в Киеве 1 октября произошел пожар в здании. Возгорание зафиксировали в Голосеевском районе столицы.

