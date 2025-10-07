На одной из станций метро Киева из вагонов высадили пассажиров: что произошло

Что Киевский метрополитен ответил на жалобы о 15-минутном ожидании на «Минской» / © КГГА

Пассажиры Киевского метрополитена жалуются, что ждут поезда на синей ветке подземки уже 15 минут. Как доказательство, киевляне публикуют видео с часами на станции «Минская». А также множество людей на перроне, что не характерно для вечернего часа на этой станции.

«На станции метро „Минская“ время остановилось: устали не только пассажиры, ожидающие поезда метро уже 15 минут, но и табло», — написали под видео.

В пресс-службе Киевского метрополитена сайта ТСН.ua рассказали, что часы на станции «Минская» работают исправно, а движение на линии остановилось из-за перебоя в работе поезда на станции «Героев Днепра».

«В 19:52-19.57 на станции „Героев Днепра“ из поезда были взорваны пассажиры из-за перебоев в его работе. Поезд снят в депо, на линию выдан резервный. В общем, нарушения графика движения нет. Поезда курсируют по графику вечера», — сообщили в Киевском метрополитене.

Напомним, сегодня утром на зеленой ветке метро из-за неисправности, было остановлено движение поездов на линии, тоже из-за технической неисправности подвижного состава, но, как сообщают в подземке, всего на одну минуту.