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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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На мосту Патона запускают реверсивное движение со светофорами: график и правила

В Киеве на мосту Патона вводят реверсивную полосу со светофорной регулировкой для разгрузки трафика в час пик.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Реверс на мосту Патона: как теперь будет курсировать транспорт в часы пик

Реверс на мосту Патона: как теперь будет курсировать транспорт в часы пик

В Киеве на мосту Патона вводят реверсивное движение со светофорной регулировкой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На начальном этапе реверсивная полоса будет работать в тестовом режиме по следующему графику:

  • с 7:00 до 10:00 — в направлении с левого берега на правый;

  • с 16:00 до 20:00 — в направлении с правого берега на левый.

При этом на мосту будут постоянно оставаться 2 полосы для движения в каждом направлении. Дополнительная полоса будет поочередно работать в одном из направлений в соответствии с графиком и сигналами светофоров.

Движение по реверсивной полосе будут регулировать специальные светофоры:

  • зеленая стрелка — движение разрешено в указанном направлении;

  • красный крест — въезд на полосу запрещен;

  • желтая стрелка — предупреждение об изменении направления. Водителям нужно оставить реверсивную полосу и перестроиться в направлении стрелки.

Если светофор выключен, движение по реверсивной полосе запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения.

После завершения тестового периода специалисты проанализируют эффективность новой схемы и при необходимости скорректируют график работы полосы.

В КГГА считают, что эти нововведения позволят изменять направление движения одной из полос в зависимости от транспортной погрузки в разное время суток.

Водителей призывают быть внимательными, следить за сигналами светофоров и соблюдать правила дорожного движения.

/ © КМДА

© КМДА

Напомним, что в Киеве с 9 ноября вводятся резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать потоки транспорта.

Также мы писали, что в ночь на 7 ноября Россия запустила шесть ракет по Северному мосту в Киеве.

На следующий день Северный мост в Киеве снова открыли, но есть ограничения.

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