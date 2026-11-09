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- Киев
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На мосту Патона запускают реверсивное движение со светофорами: график и правила
В Киеве на мосту Патона вводят реверсивную полосу со светофорной регулировкой для разгрузки трафика в час пик.
В Киеве на мосту Патона вводят реверсивное движение со светофорной регулировкой.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На начальном этапе реверсивная полоса будет работать в тестовом режиме по следующему графику:
с 7:00 до 10:00 — в направлении с левого берега на правый;
с 16:00 до 20:00 — в направлении с правого берега на левый.
При этом на мосту будут постоянно оставаться 2 полосы для движения в каждом направлении. Дополнительная полоса будет поочередно работать в одном из направлений в соответствии с графиком и сигналами светофоров.
Движение по реверсивной полосе будут регулировать специальные светофоры:
зеленая стрелка — движение разрешено в указанном направлении;
красный крест — въезд на полосу запрещен;
желтая стрелка — предупреждение об изменении направления. Водителям нужно оставить реверсивную полосу и перестроиться в направлении стрелки.
Если светофор выключен, движение по реверсивной полосе запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения.
После завершения тестового периода специалисты проанализируют эффективность новой схемы и при необходимости скорректируют график работы полосы.
В КГГА считают, что эти нововведения позволят изменять направление движения одной из полос в зависимости от транспортной погрузки в разное время суток.
Водителей призывают быть внимательными, следить за сигналами светофоров и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что в Киеве с 9 ноября вводятся резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать потоки транспорта.
Также мы писали, что в ночь на 7 ноября Россия запустила шесть ракет по Северному мосту в Киеве.
На следующий день Северный мост в Киеве снова открыли, но есть ограничения.