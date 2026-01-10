На левом берегу Киева полностью остановили электротранспорт: чем его заменили

Киевские трамваи / © 112 Украина

В связи с необходимостью стабилизации работы энергосистемы столицы весь электротранспорт, курсирующий на левом берегу Киева, временно не будет работать.

Об этом сообщает «Киевпасстранс» в Telegram.

На правом берегу электротранспорт работает, но с отклонением от графиков.

Дублирование автобусами

Для обеспечения транспортного сообщения на левом берегу движение электротранспорта будет продублировано автобусными маршрутами. Следите за изменениями движения общественного транспорта в Telegram-канале.

Электроэнергия, которая ранее использовалась для питания электротранспорта левого берега, направлена на обеспечение работы критически важных для жизнеобеспечения города объектов инфраструктуры.

После возобновления стабильной работы энергосистемы столицы движение электротранспорта будет восстанавливаться постепенно.

«Киевпасстранс» просит киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям и учитывать их при планировании поездок.

В метро увеличен интервал движения

Следует отметить, что в метро Киева вынужденно увеличивают интервал движения поездов. Об этом сообщает КГГА. Причиной тому стала сложная ситуация со светом. Время ожидания поезда на всех трех линиях будет составлять 10–12 минут.

Ранее мы уже сообщали об остановке столичного электротранспорта. Причина остановки столичного электротранспорта — нестабильная ситуация в энергосистеме из-за вражеских обстрелов и неблагоприятных погодных условий.