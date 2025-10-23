- Дата публикации
На Киевщине женщина помогала сожителю насиловать родную дочь
Мужчина систематически насиловал дочь, а мать, зная об этом, запугивала девочку.
В Киевской области будут судить женщину, которая помогала сожителю насиловать родную 13-летнюю дочь.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина систематически насиловал дочь, а мать, зная об этом, запугивала девочку и заставляла молчать. Она также делала интимные фото ребенка и передавала их сожителю.
«О преступлении стало известно, когда мужчина избил женщину и она обратилась в полицию. Тогда ребенок рассказал о насилии, которое долгое время переживал», — говорится в сообщении.
Оба обвиняемых взяты под стражу.
Напомним, правоохранители Киевской области задержали 45-летнего мужчину, который в течение трех лет совершал сексуальное насилие и насиловал свою малолетнюю падчерицу 2010 года рождения.