Киев
На Киевщине заживо сгорела вся семья — детали

В селе Процев, что в Бориспольском районе, в огне погибли двое детей 6 и 7 лет и их отец.

Спасатели на месте пожара

В селе Процев, на Киевщине, произошла трагедия. Горел жилой дом — мальчики 6 и 7 лет погибли в пламени вместе со своим отцом.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

«Сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу в Бориспольском районе в 02:42 ночи. На место сразу направили пожарных как из Борисполя (23-й Государственной пожарно-спасательной части города), так и местные подразделения из сел Вороньков и Головуров», — отметили в ведомстве.

Когда начали тушить пламя, спасатели обнаружили тела двоих детей — мальчиков 6 и 7 лет, а также их отца 1988 года рождения.

Ранее стало известно, что во время атаки по Львову в доме погибла вся семья. Подробно читайте в новости.

