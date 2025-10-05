Спасатели на месте пожара

В селе Процев, на Киевщине, произошла трагедия. Горел жилой дом — мальчики 6 и 7 лет погибли в пламени вместе со своим отцом.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

«Сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу в Бориспольском районе в 02:42 ночи. На место сразу направили пожарных как из Борисполя (23-й Государственной пожарно-спасательной части города), так и местные подразделения из сел Вороньков и Головуров», — отметили в ведомстве.

Когда начали тушить пламя, спасатели обнаружили тела двоих детей — мальчиков 6 и 7 лет, а также их отца 1988 года рождения.

