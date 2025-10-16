- Дата публикации
На Киевщине зафиксирована утечка опасного вещества: что известно (фото, видео)
Разлив химического вещества зафиксировали вблизи Обухова.
В селе Росава Обуховского района Киевской области произошла утечка химического вещества из транспортной цистерны. Инцидент оперативно ликвидировали спасатели, угрозы для населения нет.
Об этом сообщило ГСЧС Киевской области.
Сообщение о разливе неизвестного вещества поступило в оперативно-диспетчерскую службу. На место выехали специалисты радиационно-химической и биологической защиты из Белой Церкви, мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины и специалисты Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.
Во время замеров было установлено, что из емкости объемом один кубический метр вытек раствор азотной кислоты. Спасатели оперативно перекачали опасное вещество в другую цистерну, предотвратив ее дальнейшее распространение.
«К ликвидации последствий происшествия привлекалось 17 спасателей и 3 единицы техники от ГСЧС, а также 3 специалиста Киевского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины. Благодаря слаженным действиям всех служб ситуацию удалось полностью локализовать, угрозы населению нет», — говорится в сообщении.
