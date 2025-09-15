- Дата публикации
Под Киевом произошел взрыв возле свалки: есть жертвы
57-летняя местная жительница погибла на месте, а 40-летний мужчина получил телесные повреждения
В селе Морозовка Киевской области произошел взрыв, в результате которого погибла 57-летняя женщина, а 40-летний мужчина госпитализирован.
О происшествии сообщила полиция Киевской области в Facebook.
Стало известно, что 15 сентября, около 10:00 в милицию поступило сообщение о взрыве в селе Морозовка Барышевской общины. По предварительным данным, вблизи свалки сработал неизвестный взрывоопасный предмет.
Сообщается, что в результате происшествия 57-летняя местная жительница погибла на месте, а 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции Киевщины, спасатели и медики. Правоохранители проводят тщательный осмотр территории, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей происшествия.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства взрыва и происхождения опасного предмета. Полиция призывает местных жителей соблюдать осторожность и сообщать о подозрительных предметах на территории населенных пунктов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Вербки Полтавской области произошел взрыв. На территории частного двора детонировал боеприпас, в результате чего погиб 32-летний мужчина.