Под Киевом произошел взрыв возле свалки: есть жертвы

В селе Морозовка Киевской области произошел взрыв, в результате которого погибла 57-летняя женщина, а 40-летний мужчина госпитализирован.

О происшествии сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Стало известно, что 15 сентября, около 10:00 в милицию поступило сообщение о взрыве в селе Морозовка Барышевской общины. По предварительным данным, вблизи свалки сработал неизвестный взрывоопасный предмет.

Сообщается, что в результате происшествия 57-летняя местная жительница погибла на месте, а 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции Киевщины, спасатели и медики. Правоохранители проводят тщательный осмотр территории, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей происшествия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства взрыва и происхождения опасного предмета. Полиция призывает местных жителей соблюдать осторожность и сообщать о подозрительных предметах на территории населенных пунктов.

