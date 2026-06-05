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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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На Киевщине второй раз за сутки атаковали тот же объект: спасатели свыше суток тушили пожар (фото)

В Бориспольском районе Киевской области спасатели завершили ликвидацию пожара на объекте, который российские войска дважды атаковали в течение суток.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар

Пожар

В Киевской области спасатели вторично за минувшие сутки ликвидировали последствия вражеской атаки на один и тот же объект в Бориспольском районе.

Как сообщили в ГСЧС , после первого попадания подразделения службы работали над ликвидацией пожара, возникшего в результате удара. Утром спасатели завершили работу на месте происшествия.

Впрочем, около 15:00 российские войска нанесли повторный удар по этому же объекту. Из-за нового попадания на месте снова возник пожар, к ликвидации которого были привлечены подразделения ГСЧС.

Спасатели работали на месте до позднего вечера. В 22.38 пожар удалось полностью ликвидировать.

Информация о пострадавших или масштабах разрушений пока не уточняется.

Кроме этого, в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и БПлА.

Из-за последствий атаки в нескольких районах столицы временно перекрыли движение транспорта.

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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