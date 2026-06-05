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На Киевщине второй раз за сутки атаковали тот же объект: спасатели свыше суток тушили пожар (фото)
В Бориспольском районе Киевской области спасатели завершили ликвидацию пожара на объекте, который российские войска дважды атаковали в течение суток.
В Киевской области спасатели вторично за минувшие сутки ликвидировали последствия вражеской атаки на один и тот же объект в Бориспольском районе.
Как сообщили в ГСЧС , после первого попадания подразделения службы работали над ликвидацией пожара, возникшего в результате удара. Утром спасатели завершили работу на месте происшествия.
Впрочем, около 15:00 российские войска нанесли повторный удар по этому же объекту. Из-за нового попадания на месте снова возник пожар, к ликвидации которого были привлечены подразделения ГСЧС.
Спасатели работали на месте до позднего вечера. В 22.38 пожар удалось полностью ликвидировать.
Информация о пострадавших или масштабах разрушений пока не уточняется.
Кроме этого, в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и БПлА.
Из-за последствий атаки в нескольких районах столицы временно перекрыли движение транспорта.