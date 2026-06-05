На Киевщине второй раз за сутки атаковали тот же объект: спасатели свыше суток тушили пожар (фото)

Пожар

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В Киевской области спасатели вторично за минувшие сутки ликвидировали последствия вражеской атаки на один и тот же объект в Бориспольском районе.

Как сообщили в ГСЧС , после первого попадания подразделения службы работали над ликвидацией пожара, возникшего в результате удара. Утром спасатели завершили работу на месте происшествия.

Впрочем, около 15:00 российские войска нанесли повторный удар по этому же объекту. Из-за нового попадания на месте снова возник пожар, к ликвидации которого были привлечены подразделения ГСЧС.

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Спасатели работали на месте до позднего вечера. В 22.38 пожар удалось полностью ликвидировать.

Информация о пострадавших или масштабах разрушений пока не уточняется.

Кроме этого, в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и БПлА.

Из-за последствий атаки в нескольких районах столицы временно перекрыли движение транспорта.

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