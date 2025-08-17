- Дата публикации
На Киевщине вспыхнул масштабный пожар: что горит
Во время тушения огня обнаружены двое пострадавших детей.
Сегодня, 17 августа, в Киевской области вспыхнул пожар. В Сети публикуют кадры с сильным задымлением. Пользователи пишут, что загорелся частный жилой дом.
В ГСЧС Киевской области эту информации подтверждили.
В частности, пожар произошел в Бучанском районе в селе Святопетровское.
«В здании по улице Богдана Хмельницкого, 54 возник пожар в частном жилом доме. Огонь вспыхнул на площади 140 квадратных метров», — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.
В ведомстве уточнили, что во время тушения огня обнаружены двое пострадавших детей (2012 и 2014 года рождения).
«Ранг пожара №1. К тушению от ГСЧС привлечены 11 человек и 3 единицы техники. Ликвидация возгорания продолжается», — добавили спасатели.
Причины возгорания будут устанавливаться правоохранителями.
Напомним, в Днепровском районе столицы произошел пожар, во время которого погиб человек.