На Киевщине вспыхнул масштабный пожар: что горит

Работники ГСЧС / © Associated Press

Сегодня, 17 августа, в Киевской области вспыхнул пожар. В Сети публикуют кадры с сильным задымлением. Пользователи пишут, что загорелся частный жилой дом.

В ГСЧС Киевской области эту информации подтверждили.

В частности, пожар произошел в Бучанском районе в селе Святопетровское.

«В здании по улице Богдана Хмельницкого, 54 возник пожар в частном жилом доме. Огонь вспыхнул на площади 140 квадратных метров», — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

В ведомстве уточнили, что во время тушения огня обнаружены двое пострадавших детей (2012 и 2014 года рождения).

«Ранг пожара №1. К тушению от ГСЧС привлечены 11 человек и 3 единицы техники. Ликвидация возгорания продолжается», — добавили спасатели.

Причины возгорания будут устанавливаться правоохранителями.

