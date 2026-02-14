Враг нанес удар по Киевщине

В результате очередной атаки ударных беспилотников вечером, 13 февраля, в Вышгородском районе Киевщины пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, пострадавший мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. Еще у одной женщины диагностировали закрытый перелом костей предплечья.

Оба пострадавших доставлены в местную больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки возник пожар частного жилого дома. Огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждены окна и двери. Пожар оперативно локализовали и ликвидировали подразделения ГСЧС.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики вечером, 13 февраля, нанесли удар беспилотником по зданию Новгород-Северской районной государственной администрации.

Мы ранее информировали, что российские захватчики нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Одессы, нанеся критические повреждения оборудования.