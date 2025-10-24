- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине учителя подозревают в сексуальном насилии над учениками и съемках детского порно
О преступлении стало известно после того, как один из потерпевших рассказал матери о пережитом. После этого 22-летний педагог был задержан.
В Киевской области учителя подозревают в сексуальном насилии над учениками и съемках детского порно.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Ювенальные прокуроры Бориспольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего жителя Борисполя — бывшего педагога одного из местных лицеев.
По данным следствия, мужчина, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет.
О преступлении стало известно после того, как один из потерпевших рассказал матери о пережитом. После этого мужчина был задержан.
Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый снимал видео и делал фото порнографического содержания с участием малолетних.
Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4, 6 ст. 153 и ч. 3 ст. 301-1 УК Украины (сексуальное насилие в отношении малолетних, совершенное повторно; изготовление детской порнографии).
В настоящее время мужчина находится под стражей. В случае доказательства вины экспедагога в суде ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, бывший учитель в Винницкой области зарезал учеников накануне важного суда.