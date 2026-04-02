На Киевщине срочно подняли ПВО: что известно

Силы ПВО сбивают вражеские дроны / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В Киевской области утром 2 апреля работают силы противовоздушной обороны. В регионе зафиксированы российские дроны.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

«В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям», — указано в заявлении.

В областной военной администрации призвали жителей Киевщины находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, в ночь на 2 апреля российские войска атаковали Украину ударными дронами «Шахед» с нескольких направлений. По данным Воздушных сил, дроны двигались на Полтаву, Диканьку, Харьков и Синельниково Днепропетровской области. Кроме угрозы БпЛА, в ряде регионов объявляли воздушную тревогу из-за риска применения баллистики.

Заметим, ночью и утром оккупанты пять раз атаковали дронами Киевский район Харькова, целясь в объект критической инфраструктуры. Возник ряд пожаров, в частности загорелись автомобили. Информация о погибших или пострадавших на данный момент не поступала.