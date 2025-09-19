ТСН в социальных сетях

Киев
208
2 мин

На Киевщине сосед после ссоры заложил гранату в мусорник: погибла женщина, ее муж ранен

Злоумышленнику грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы за умышленное убийство и незаконное хранение оружия.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Полиция задержала 60-летнего злоумышленника

Полиция задержала 60-летнего злоумышленника / © Полиция Киевской области

В Киевской области мужчина, из-за конфликта, заложил гранату в мусорный контейнер, в результате чего погибла женщина, а ее муж получил осколочные ранения. Теперь ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Инцидент произошел в селе Морозовка Барышевской громады.

Установлено, что подозреваемый незаконно хранил гранату по месту жительства. Позже он перенес и закрепил взрывное устройство на дверях мусорного контейнера, который использует семья местных жителей, о чем заранее было известно фигуранту. Когда супруги открыли дверцу контейнера, произошел взрыв.

В результате детонации, 56-летняя женщина погибла на месте, ее 40-летний муж получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности, просмотра камер видеонаблюдения, опроса возможных свидетелей, правоохранители разоблачили и задержали злоумышленника, причастного к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался 60-летний местный житель.

Кроме того, во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли пять гранат, два взрывателя и около 460 патронов разного калибра.

Фигурант задержан, вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили о подозрении фигуранту по факту умышленного убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц и незаконного приобретения и хранения взрывных устройств, огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

