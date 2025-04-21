- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1020
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине силы ПВО работали по вражеским беспилотникам
В Киевской области прогремели взрывы.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА . Силы ПВО работают по целям.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения .