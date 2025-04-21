ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1020
Время на прочтение
1 мин

На Киевщине силы ПВО работали по вражеским беспилотникам

В Киевской области прогремели взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА . Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

  • Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

  • Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie