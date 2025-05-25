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- Киев
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На Киевщине сегодня будет грокмо: жителей предупредили о взрывах
В Бучанском районе сегодня не чрезвычайная ситуация, а запланированные работы.
Сегодня, 25 мая, на территории Бучанского района Киевской области проводятся плановые взрывные работы. В связи с этим местные жители могут слышать громкие звуки взрывов.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
В Бучанской районной администрации сообщили, что работы проходят в определенных зонах с соблюдением всех норм безопасности. Взрывы не связаны с военными действиями или чрезвычайными ситуациями.
Жителей района призвали сохранять спокойствие и не паниковать в случае громких звуков.
Власти подчеркивают:
Не распространяйте непроверенную информацию;
Доверяйте только официальным источникам;
В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь в местные органы власти.
Напомним, ранее мы писали о том, что в результате вражеского обстрела Киевской области увеличилось количество пострадавших