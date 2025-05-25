На Киевщине сегодня будет грокмо: жителей предупредили о взрывах

Взрыв / © Pexels

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Сегодня, 25 мая, на территории Бучанского района Киевской области проводятся плановые взрывные работы. В связи с этим местные жители могут слышать громкие звуки взрывов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

В Бучанской районной администрации сообщили, что работы проходят в определенных зонах с соблюдением всех норм безопасности. Взрывы не связаны с военными действиями или чрезвычайными ситуациями.

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Жителей района призвали сохранять спокойствие и не паниковать в случае громких звуков.

Власти подчеркивают:

Не распространяйте непроверенную информацию;

Доверяйте только официальным источникам;

В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь в местные органы власти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате вражеского обстрела Киевской области увеличилось количество пострадавших