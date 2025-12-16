На Киевщине разоблачили схему хищения средств в воинской части

Деньги

В Киевской области в воинской части разоблачена масштабная схема присвоения бюджетных средств на более 15,5 млн грн. К противоправной деятельности, по данным следствия, были причастны военные чиновники и гражданские лица.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в Telegram.

Как отметили в ГБР, речь идет о воинской части, которая сейчас временно дислоцируется на территории Донецкой области. В то же время значительное количество лиц, на которых оформлялись выплаты денежного обеспечения, фактически проживали на Киевщине. Некоторые из них находились в розыске территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Следствием установлено, что организацией схемы занимался бухгалтер воинской части. Он подыскивал гражданских лиц, которым предлагал фиктивное трудоустройство якобы для прохождения службы или работы в воинской части. Такие «кандидаты» передавали ему пакет личных документов, а также банковские карты и конфиденциальные платежные данные.

В дальнейшем бухгалтер ежемесячно начислял на их счета фиктивные выплаты денежного обеспечения и дополнительные вознаграждения, в частности предусмотренные для военнослужащих в размере до 100 тыс. грн. При этом указанных лиц официально не зачисляли в штат воинской части, а никаких служебных обязанностей они не выполняли. Основную часть незаконно полученных средств фигурант присваивал, передавая владельцам карточек лишь незначительные суммы якобы «за пользование счетами».

Для реализации сделки сведения о вымышленных «бойцах» искусственно вносились в бухгалтерскую и финансовую документацию воинской части. Эти данные передавались в банковское учреждение для проведения выплат, несмотря на то, что указанные лица не находились в списках личного состава.

В результате противоправных действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму не менее 15,5 млн гривен. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц и решают вопрос о дальнейшей правовой квалификации их действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской разоблачили коррупционную схемус фиктивными боевыми выплатами.