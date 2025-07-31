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- Киев
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На Киевщине пьяный депутат на своем автомобиле сбил подростка на мотоцикле: появились фото
Содержание алкоголя в крови подозреваемого в 13,5 раза превышало норму и составило 2,702 промилле.
Депутат поселкового совета Обуховского района Киевской области в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого пострадал 16-летний парень.
Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.
«27 июля 2025 года около 21:30 местный депутат, двигаясь на собственном автомобиле в г. Кагарлык Обуховского района Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с мотоциклом под управлением 16-летнего парня, нанеся ему тяжелые телесные повреждения», — говорится в сообщении.
По результатам экспертизы, у подозреваемого в крови выявлено содержание алкоголя 2,702 промилле. Это означает, что содержание алкоголя в его крови в 13,5 раз превышало норму.
Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).
Согласно постановлению суда, подозреваемому избрано содержание под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн.
Напомним, в центре Киева возле народного мемориала на Майдане автомобиль вылетел на тротуар.