- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 741
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине прогремели взрывы, работает ПВО
Враг атакует Киевщину с помощью БпЛА, в регионе зафиксировано движение ударных дронов.
В Киевской области утром 9 февраля прогремели взрывы. В регионе по российским дронам работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
«Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в заявлении ОВА.
Там призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
Кроме того, украинцам отметили, что не следует пренебрегать правилами безопасности.
Надо оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Напомним, российские оккупанты били по Киеву и области и вечером 8 февраля. В столице были слышны взрывы. Воздушные силы информировали о движении ракет в направлении Белой Церкви и Василькова. Последний, по предварительной информации, атаковали тремя ракетами.
Заметим, враг сейчас концентрируется на ударах по украинской энегетике. Поэтому в Киеве, области и других регионах страны 9 февраля будут действовать графики отключений электроэнергии. С ними можно ознакомиться здесь.