Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
741
Время на прочтение
1 мин

На Киевщине прогремели взрывы, работает ПВО

Враг атакует Киевщину с помощью БпЛА, в регионе зафиксировано движение ударных дронов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Силы ПВО сбивают российские беспилотники

Силы ПВО сбивают российские беспилотники / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В Киевской области утром 9 февраля прогремели взрывы. В регионе по российским дронам работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

«Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в заявлении ОВА.

Там призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

Кроме того, украинцам отметили, что не следует пренебрегать правилами безопасности.

Надо оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, российские оккупанты били по Киеву и области и вечером 8 февраля. В столице были слышны взрывы. Воздушные силы информировали о движении ракет в направлении Белой Церкви и Василькова. Последний, по предварительной информации, атаковали тремя ракетами.

Заметим, враг сейчас концентрируется на ударах по украинской энегетике. Поэтому в Киеве, области и других регионах страны 9 февраля будут действовать графики отключений электроэнергии. С ними можно ознакомиться здесь.

