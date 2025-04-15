На Киевщине поп УПЦ МП незаконно "приватизировал" церковь: как его накажут

Священнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества / © СБУ

Реклама

В Киевской области правоохранители разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который «приватизировал» церковь.

Об этом сообщили Нацполиция и СБУ.

Речь идет о здании храма и его хозяйственных помещениях площадью почти 500 м² в одном из поселков Бориспольского района. Вся эта недвижимость принадлежит местной общине.

Реклама

По материалам дела, архимандрит поначалу «пожертвовал» церковные постройки своей сестре. После обретения прав на это имущество родственница священника передала их в «благотворительный фонд», который контролировал сам поп. Таким образом, злоумышленники незаконно «приватизировали» культовые постройки общины на сумму более 7 миллионов гривен.

© СБУ

С помощью аффилированной структуры клирик планировал единолично распоряжаться зданиями общины, имея право в том числе продавать их третьим лицам или нелегально сдавать в аренду.

Во время обысков у фигуранта и его близких обнаружены компьютеры, телефоны и «документы» с поличным. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, СБУ и Нацполиция провели обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП.