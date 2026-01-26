ТСН в социальных сетях

Киев
281
1 мин

На Киевщине полиция стреляла на поражение у мужчину: что он натворил

В Немешаево полиция открыла огонь по мужчине с гранатой, который угрожал прохожим.

Дмитрий Гулийчук
Граната. Фото иллюстративное

Граната. Фото иллюстративное / © Википедия

В Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданским и правоохранитеоям, поэтому против него применили оружие и стреляли на поражение.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел в поселке Немешаево. К патрульным полицейским обратились прохожие и рассказали, что на улице находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату.

Правоохранители обнаружили гражданина с гранатой в руках. На предупреждение полицейских правонарушитель реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас. Поэтому патрульный открыл по нарушителю огонь.

«В целях прекращения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате этого правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован», — говорится в сообщении.

В полиции не уточнили, какие ранения получил злоумышленник и в каком состоянии находится.

