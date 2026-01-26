- Дата публикации
На Киевщине полиция стреляла на поражение у мужчину: что он натворил
В Немешаево полиция открыла огонь по мужчине с гранатой, который угрожал прохожим.
В Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданским и правоохранитеоям, поэтому против него применили оружие и стреляли на поражение.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Инцидент произошел в поселке Немешаево. К патрульным полицейским обратились прохожие и рассказали, что на улице находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату.
Правоохранители обнаружили гражданина с гранатой в руках. На предупреждение полицейских правонарушитель реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас. Поэтому патрульный открыл по нарушителю огонь.
«В целях прекращения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате этого правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован», — говорится в сообщении.
В полиции не уточнили, какие ранения получил злоумышленник и в каком состоянии находится.
Ранее сообщалось, что на Львовщине водитель взорвал гранату во время проверки ТЦК.