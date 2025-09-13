На Киевщине поезд раздавил женщину

Поезд травмировал женщину / © ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Реклама

Сегодня, 13 сентября, в Яготине под колесами электропоезда погибла 55-летняя женщина.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«55-летняя местная жительница, перебегая железнодорожные пути, вблизи перрона, зацепилась и упала перед электропоездом сообщением „Гребинка — Киев“. Поезд травмировал женщину — она погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Реклама

Правоохранители провели осмотр места происшествия и задокументировали обстоятельства для дальнейшего досудебного расследования.

Напомним, в Киевской области девушка в наушниках погибла под поездом.

А в Сумской области пожилая женщина очутилась под колесами поезда. Она скончалась на месте из-за полученных травм.