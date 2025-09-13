- Дата публикации
Киев
324
На Киевщине поезд раздавил женщину
На железной дороге в Бориспольском районе произошла трагедия — женщина, которая проходила колею, погибла.
Сегодня, 13 сентября, в Яготине под колесами электропоезда погибла 55-летняя женщина.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
«55-летняя местная жительница, перебегая железнодорожные пути, вблизи перрона, зацепилась и упала перед электропоездом сообщением „Гребинка — Киев“. Поезд травмировал женщину — она погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и задокументировали обстоятельства для дальнейшего досудебного расследования.
Напомним, в Киевской области девушка в наушниках погибла под поездом.
А в Сумской области пожилая женщина очутилась под колесами поезда. Она скончалась на месте из-за полученных травм.