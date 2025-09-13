ТСН в социальных сетях

На Киевщине поезд раздавил женщину

На железной дороге в Бориспольском районе произошла трагедия — женщина, которая проходила колею, погибла.

Вера Хмельницкая
Поезд травмировал женщину

Поезд травмировал женщину / © ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Сегодня, 13 сентября, в Яготине под колесами электропоезда погибла 55-летняя женщина.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«55-летняя местная жительница, перебегая железнодорожные пути, вблизи перрона, зацепилась и упала перед электропоездом сообщением „Гребинка — Киев“. Поезд травмировал женщину — она погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и задокументировали обстоятельства для дальнейшего досудебного расследования.

Напомним, в Киевской области девушка в наушниках погибла под поездом.

А в Сумской области пожилая женщина очутилась под колесами поезда. Она скончалась на месте из-за полученных травм.

