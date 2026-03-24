На Киевщине подняли ПВО: летят табуны дронов

Силы ПВО сбивают российские дроны / © tsn.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киевской области 24 марта работают силы противовоздушной обороны. В направлении столицы летят десятки российских дронов.

Об этом сообщили Киевская ОВА и мониторинговые телеграм-каналы.

По данным военной администрации, в воздушном пространстве Киевщины зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.

Реклама

«Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботьтесь о собственной безопасности», — призвали в КОВА.

По данным мониторов, в направлении Киева и области сейчас направляются около 30 дронов. Есть предположение, что табуны БпЛА будут атаковать саму столицу.

Мониторы также пишут, что это похоже на массированную дневную атаку. Согласно сообщениям, в целом россияне запустили до 200 «Шахедов» с разных направлений.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ проинформировали о большом количестве дронов в Сумской, на севере Черниговской, севере Полтавской, севере Херсонской, на юге и востоке Николаевской областей.

Реклама

Массированная атака на Украину 24 марта — что известно

Напомним, в ночь на 24 марта Россия нанесла массированный комбинированный удар по 11 областям Украины, использовав 34 ракеты и более 390 дронов. В результате атак погибли четыре человека, десятки получили ранения, среди них есть дети.

В Запорожье из-за попадания в жилой сектор погиб мужчина, количество пострадавших достигло девяти человек. В Полтаве и области в результате ударов по домам двое погибших и 11 раненых. В Херсоне враг попал в частный дом, убив гражданского. На Харьковщине российский дрон попал в электропоезд «Слатино-Харьков», где погиб 61-летний пассажир. На Сумщине из-за атаки БпЛА пострадали дети и взрослые, повреждены учреждения образования и медицины. Ранения также зафиксированы на Днепропетровщине, тогда как на Черкасчине и Николаевщине обошлось без жертв.

Президент Зеленский призвал партнеров к усилению ПВО, подчеркнув необходимость защиты жизни от регулярного российского террора.