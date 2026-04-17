На Киевщине объявили первый уровень опасности: какая причина

Заморозки

Реклама

В ближайшие две ночи на территории Киевской области ожидается резкое понижение температуры на поверхности почвы.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА) в Telegram.

По данным метеорологов, ночью 19 и 20 апреля на почве прогнозируются заморозки 0-3°С. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе введен первый уровень опасности (желтый).

Реклама

Специалисты советуют аграриям и владельцам приусадебных участков учесть эту информацию и принять меры по защите теплолюбивых растений.

Ранее мы писали о том, что весна 2026 года готовит температурные качели: от приятных +20 в Харьковской области до лавинной опасности третьего уровня в Закарпатье.