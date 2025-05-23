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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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На Киевщине объявлена воздушная тревога: в столице работает ПВО

Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Вечером в пятницу, 23 мая, в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В сообщении говорится, что вражеские дроны движутся в направлении Обухова.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что средства ПВО работают над ликвидацией угрозы уже в небе над столицей.

Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

Напомним, утром 22 мая россияне атаковали Киев «Шахедами». Обломки сбитого ПВО вражеского дрона упали на территории школы в одном из районов города.

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