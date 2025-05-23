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- Киев
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На Киевщине объявлена воздушная тревога: в столице работает ПВО
Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Вечером в пятницу, 23 мая, в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В сообщении говорится, что вражеские дроны движутся в направлении Обухова.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что средства ПВО работают над ликвидацией угрозы уже в небе над столицей.
Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Напомним, утром 22 мая россияне атаковали Киев «Шахедами». Обломки сбитого ПВО вражеского дрона упали на территории школы в одном из районов города.