Киев
169
На Киевщине объявлен І уровень опасности: в чем причина

Водителей предупреждают о желтом уровне опасности и осложнениях движения.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
туман

туман / © Pixabay

В воскресенье, 21 декабря, в Киевской области прогнозируют опасные метеорологические явления.

Об этом пишет Киевская областная военная администрация.

По данным синоптиков, регион накроет туман, который может оказать существенное влияние на дорожную обстановку.

Метеорологи объявили I уровень опасности (желтый). В этот период погодные условия способны усложнить движение транспорта как на междугородных трассах, так и в населённых пунктах.

Ожидается, что видимость на дорогах составит всего 200-500 метров.

Через туман водителям советуют быть особенно внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также использовать противотуманные фары. Пешеходам следует соблюдать осторожность вблизи проезжей части.

Напомним, в Киеве в субботу и воскресенье осадков не предполагается. Погода будет прохладной, но умеренной, +1+3 градуса.

