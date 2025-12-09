На Киевщине обнаружили обломки российской ракеты с боевой частью (фото)

Ракета

Реклама

В полевой местности вблизи села Исайки Богуславской общины Киевской области обнаружили обломки российской крылатой ракеты Х-101.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

По данным ГСЧС, ракета хранила боевую часть.

Реклама

На место прибыли спасатели и саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Боеприпас был изъят и обезврежен в установленном порядке.

Служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан быть максимально внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.

В ГСЧС напоминают

не подходите к найденным обломкам или предметам, которые могут быть взрывоопасными;

не прикасайтесь и не перемещайте их;

немедленно звоните по телефону 101.

Напомним, ранее мы писали о том, что, в курортной зоне Затоки в Одесской области в результате взрыва мины погибли три человека.