На Киевщине обнаружили обломки российской ракеты с боевой частью (фото)
Вблизи села Исайки, что на Киевщине, обнаружили опасные обломки ракеты Х-101.
В полевой местности вблизи села Исайки Богуславской общины Киевской области обнаружили обломки российской крылатой ракеты Х-101.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.
По данным ГСЧС, ракета хранила боевую часть.
На место прибыли спасатели и саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Боеприпас был изъят и обезврежен в установленном порядке.
Служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан быть максимально внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.
В ГСЧС напоминают
не подходите к найденным обломкам или предметам, которые могут быть взрывоопасными;
не прикасайтесь и не перемещайте их;
немедленно звоните по телефону 101.
