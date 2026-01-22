- Дата публикации
На Киевщине обломки российского дрона упали на территории детского сада: где были дети
Дети и персонал садика в момент падения дрона находились в укрытии — это спасло им жизнь, повреждений нет.
В Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада: дети находились в укрытии.
Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.
Последствия атаки в Вышгородском районе
Происшествие произошло в Вышгородском районе.
«Обломки упали на территорию детского сада. Персонал и дети в этот момент находились в укрытии — это спасло жизнь. Повреждения нет», — написал чиновник.
Также в Вышгородском районе — взрывной волной повреждены окна жилого частного дома. К счастью, без пострадавших.
Последствия атаки в Фастовском районе
Кроме того, по данным Калашника, в Фастовском районе в результате атаки страны-террориста поврежден частный жилой дом.
Возник пожар, на месте работают спасатели.
Пострадал мужчина 1963 года рождения. Зафиксировано ранение ноги с кровотечением. Госпитализирован в больницу.
Все службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия атаки. Дополнительная информация уточняется.
Напомним, в Киеве и области днем 22 января уже дважды объявлялась воздушная тревога.