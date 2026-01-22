На Киевщине обломки российского дрона упали на территории детского сада: где были дети

Обломки дрона / © Telegram-канал Сил обороны юга Украины

Реклама

В Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада: дети находились в укрытии.

Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.

Последствия атаки в Вышгородском районе

Происшествие произошло в Вышгородском районе.

Реклама

«Обломки упали на территорию детского сада. Персонал и дети в этот момент находились в укрытии — это спасло жизнь. Повреждения нет», — написал чиновник.

Также в Вышгородском районе — взрывной волной повреждены окна жилого частного дома. К счастью, без пострадавших.

Последствия атаки в Фастовском районе

Кроме того, по данным Калашника, в Фастовском районе в результате атаки страны-террориста поврежден частный жилой дом.

Возник пожар, на месте работают спасатели.

Реклама

Пострадал мужчина 1963 года рождения. Зафиксировано ранение ноги с кровотечением. Госпитализирован в больницу.

Все службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия атаки. Дополнительная информация уточняется.

Напомним, в Киеве и области днем 22 января уже дважды объявлялась воздушная тревога.