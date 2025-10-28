- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине начался отопительный сезон
Начальник Киевской ОВА Николай Калашник объявил о старте отопительного сезона в жилом фонде.
В Киевской области с 28 октября официально начинается отопительный сезон в жилом фонде. Подключение домов к теплу будет происходить по заявкам обслуживающих организаций с учетом температурного показателя и логики экономного потребления.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
«С сегодняшнего дня на Киевщине официально стартует отопительный сезон в жилом фонде», — говорится в заявлении Калашника.
Он напомнил, что в течение октября происходило подключение к теплу учебных заведений, больниц, детсадов и других объектов социальной инфраструктуры, которые имеют индивидуальные системы отопления. Те объекты, которые получают тепло через центральную сеть вместе с жилым фондом, будут подключаться уже сейчас.
Несмотря на относительно теплую погоду, глава ОВА призвал жителей Киевщины рационально использовать энергоресурсы.
«Враг и дальше ежедневно атакует критическую инфраструктуру — энергетические объекты и газораспределительную систему. Бережливое отношение к ресурсам — это вопрос нашей энергетической безопасности и устойчивости», — говорится в заявлении Калашника.
К слову, ранее стало известно, что в Сумах начался поэтапный запуск отопительного сезона.
Напомним, 25 октября министр энергетики Светлана Гринчук заверила, что отопительный сезон в областях Украины начнется в ближайшие дни, затягиваний со стороны правительства не будет.