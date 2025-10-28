На Киевщине начался отопительный сезон

Отопление / © pixabay.com

В Киевской области с 28 октября официально начинается отопительный сезон в жилом фонде. Подключение домов к теплу будет происходить по заявкам обслуживающих организаций с учетом температурного показателя и логики экономного потребления.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«С сегодняшнего дня на Киевщине официально стартует отопительный сезон в жилом фонде», — говорится в заявлении Калашника.

Он напомнил, что в течение октября происходило подключение к теплу учебных заведений, больниц, детсадов и других объектов социальной инфраструктуры, которые имеют индивидуальные системы отопления. Те объекты, которые получают тепло через центральную сеть вместе с жилым фондом, будут подключаться уже сейчас.

Несмотря на относительно теплую погоду, глава ОВА призвал жителей Киевщины рационально использовать энергоресурсы.

«Враг и дальше ежедневно атакует критическую инфраструктуру — энергетические объекты и газораспределительную систему. Бережливое отношение к ресурсам — это вопрос нашей энергетической безопасности и устойчивости», — говорится в заявлении Калашника.

К слову, ранее стало известно, что в Сумах начался поэтапный запуск отопительного сезона.

Напомним, 25 октября министр энергетики Светлана Гринчук заверила, что отопительный сезон в областях Украины начнется в ближайшие дни, затягиваний со стороны правительства не будет.