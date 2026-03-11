ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

На Киевщине мужчина зарезал сожительницу и подбросил тело соседке

Во время ссоры 54-летний мужчина нанес женщине не менее пяти ударов ножом в шею, лицо и плечо. Она скончалась от полученных травм.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Полицейские задержали злоумышленника

Полицейские задержали злоумышленника / © Национальная полиция Украины

В селе Пуховка, в Броварском районе, во время ссоры мужчина зарезал 47-летнюю сожительницу, замотал в пленку и выбросил на огород соседки.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По данным следствия, во время ссоры 54-летний мужчина нанес женщине не менее пяти ударов ножом в шею, лицо и плечо. Она скончалась на месте. После этого мужчина пытался скрыть преступление: завернул тело в одеяло и пленку и оставил возле соседского огорода под открытым небом.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Злоумышленник был задержан и инкриминирован ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса — умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве посреди улицы беспричинно убили мужчину. В ходе следствия установлено, что двое местных жителей, 27 и 28 лет, распивали алкогольные напитки, а затем начали приставать к прохожему.

Дата публикации
Количество просмотров
219
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie