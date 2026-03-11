На Киевщине мужчина зарезал сожительницу и подбросил тело соседке

Полицейские задержали злоумышленника / © Национальная полиция Украины

В селе Пуховка, в Броварском районе, во время ссоры мужчина зарезал 47-летнюю сожительницу, замотал в пленку и выбросил на огород соседки.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По данным следствия, во время ссоры 54-летний мужчина нанес женщине не менее пяти ударов ножом в шею, лицо и плечо. Она скончалась на месте. После этого мужчина пытался скрыть преступление: завернул тело в одеяло и пленку и оставил возле соседского огорода под открытым небом.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Злоумышленник был задержан и инкриминирован ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса — умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы.

