На Киевщине мужчина зарезал несовершеннолетнюю сестру: что стало причиной

Подозреваемый в убийстве / © Полиция Киевской области

Реклама

В городе Белая Церковь в Киевской области 25-летний молодой человек смертельно ранил свою сестру во время конфликта. От полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте. Полиция задержала подозреваемого и сообщила ему о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Telegram.

Инцидент произошел 2 сентября, около 15:30. В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая обнаружила на лестнице многоэтажки тело девушки.

Реклама

Как установили правоохранители, трагедия произошла в квартире, где подозреваемый находился вместе со своей несовершеннолетней сестрой. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина нанес девушке удар ножом. Потерпевшая попыталась спастись, выбежав из квартиры, но нападавший догнал ее на лестничной клетке и нанес еще несколько ударов. От полученных ранений девушка скончалась.

Подозреваемого задержали. Полиция изъяла вещественные доказательства. Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За это преступление фигуранту грозит до 15 лет заключения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице 30-летний мужчина из-за ревности набросился с ножом на гостя своей жены, с которой давно не проживает вместе.