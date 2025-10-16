На Киевщине мужчина во время ссоры выстрелил прямо в лицо товарищу: чем все закончилось

Правоохранители изъяли оружие и патроны / © pixabay.com

В городе Обухов Киевской области мужчина во время конфликта выстрелил из пистолета в товарища, ранив ему лицо.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

На днях в полицию поступило сообщение от медиков о том, что на одной из улиц города Обухов был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением.

«Полицейские установили, что пострадавший вместе с фигурантом в квартире последнего совместно употребляли алкогольные напитки. Между знакомыми возник конфликт, во время которого 44-летний злоумышленник извлек из-под стола пистолет и произвел один выстрел в область нижней челюсти 40-летнего жителя Винницкой области», — говорится в сообщении.

Пострадавший выбежал из квартиры на улицу, где его увидел прохожий и позвонил по телефону медикам.

В результате происшествия пострадавший с огнестрельным ранением лица госпитализирован.

Правоохранители изъяли оружие и патроны.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

44-летний злоумышленник выстрелил в лицо товарищу / © Полиция Киевской области

Следователи, при процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет заключения.

